Алена се преродила в Германия?

Светлана Тилкова-Алена помолила близките си да не разпечатват некролози и да не правят християнските църковни ритуали приживе. Съпругът Андрей стриктно спазвал заръката и дори наум не му минавало да я „погази”, защото знаел, че кармата ще му върне тъпкано.

Поради тази причина не направил жалейка нито за кончината й, нито за 40 дни от нея, нито за половин година, както повелява Българската православна църква. Не организирал и никакви панихиди.

Легендарната астроложка била категорична, че религиите ще изчезнат от лицето на земята в рамките на 200 години. Имала и своя версия за това какво представлява душата, колко грама тежи, какъв размер има и в какви енергийни нива отива след като напусне тялото.

„Душата е невидима заради все още непознатото свойство на материята. Тъй както е невидима сребърна нишка, свързваща я с тялото. Тъй както са невидими енергийните тела на човека, с изключение на аурата. Душата е ефирна, поради което се възприема за нематериална. На висшите астрални нива душата преминава в еманация на Вечния дух. Вечният дух няма пол, а видът му е ефирно искрящо сияние. В този си вид духът продължава да живее години, десетилетия, столетия, дори хилядолетия, докато се подготви за своето следващо прераждане, въпреки че може да получи разрешение за прераждане след седмици, месеци, няколко години. Душата не е равностойна на духа. Вечният дух има множество проявления на душата, чрез които се слива с тялото”, обяснявала приживе Светлана Тилкова.

Точно в деня, в който се навършиха 6 месеца от внезапната смърт на Алена – на 16 май, тя се явила в съня на един от последователите си. Съобщила му, че вече се е преродила в Германия, а новата й рождена дата е 8 февруари 2026 г.