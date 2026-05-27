КРАЙ на тв сезона с бум на нови лица! Кои предавания впечатлиха зрителя

Пролетният телевизионен сезон е към своя край и той ще бъде запомнен с многото нови лица, които изгряха на малкия екран. Освен на утвърдените си предавания телевизиите заложиха и на премиерни заглавия, които тв аудиторията имаше възможност да гледа за първи път. Досега телевизионните канали като че ли се страхуваха да експериментират или пък, ако го правеха, това ставаше някак плахо и без особени рискове. Но този път и Нова телевизия, и Би Ти Ви скочиха в дълбоките води. Какво всъщност различно ни предложиха големите частни канали този сезон и на кои нови лица се довериха?

Нова телевизия излъчи за първи път играта The Floor в праймтайма си в неделя - рисков ход, който обаче се увенча с успех. Може би за това заслуга има и фактът, че за водещ бе поканен най-успелият ни актьор в Холивуд Юлиан Костов. До този момент телевизиите не го бяха пробвали в тази роля, но Юлиан, по мнението и на нидерландските продуценти на играта, се справи блестящо. Рейтингът на The Floor също е страхотен за премиерно предаване и играта без проблем влезе в Топ 10 на най-гледаните програми този сезон.

Би Ти Ви не остана по-назад и също пусна ново кулинарно шоу, което се излъчва в събота и неделя. „Моята кухня е номер 1“ не успя да победи по гледаемост The Floor, но пък стоеше стабилно като рейтинг, заемайки 12-о място в класацията. В него четиримата шеф готвачи са непознати за тв аудиторията лица и това се оказа печеливша стратегия, тъй като дишат във врата на досегашните кулинарни властелини Иван Манчев и Виктор Ангелов. Няма спор, че Владимир Тодоров, Любомир Тодоров, Павел Павлов и Любен Койчев се справят повече от добре със задачата си на съдии. Те са строги, но справедливи, а и определено респектират участниците, пише „Филтър“.

Нова телевизия пък предложи в съботната вечер още една премиера - проекта на Иван и Андрей „Борба до ключ“. В него две семейства се конкурираха да ремонтират два апартамента и след това с помощта на брокери да ги продадат. Предаването успя да намери своята аудитория, а и това бе очаквано, тъй като за българина домът си е крепост.

В края на тв сезона „Нова“, вместо да спре с новите предавания, реши да експериментира, стартирайки с още две - „SOS разтребители“ и Smart Face, в които Бачорски и компания, и Николаос Цитиридис направиха своя дебют като водещи по Нова телевизия.

Първото място безапелационно е за „Като две капки вода“. Шоуто за имитации на Нова телевизия заложи както на известни изпълнители и актьори, така и на не толкова звездни участници, които обаче по нищо не отстъпваха на утвърдените имена. Това не само не намали блясъка на предаването, но сезонът „Слънце“ се превърна в най-гледания в 14-годишната история. Грандиозният успех изненада дори и продуцента Маги Халваджиян, който си го призна на бляскавия финал на шоуто в зала „Арена 8888“.

Второто място е запазено за друг телевизионен хит - „Кухнята на ада“. С безупречен каст на звезди и на готвачи, кулинарното шоу завладя тв ефира и победи конкурента си по Би Ти Ви „Ергенът“. По ирония на съдбата именно ергенът от втория сезон на любовното риалити Евгени Генчев стана победител в звездния тим в „Хелс Китчън“, а сред готвачите първото място зае бразилецът от Разград Денисиньо, който трогна зрителите не само с кулинарните си умения, но и с драматичната си лична история.

Говорейки за бума на новите лица, няма как да пропуснем и най-успешния сериал на Би Ти Ви „Вяра, надежда, любов“. Филмът, който върна зрителите в ерата на мутрите от края на 90-те години на миналия век, стабилно влезе в Топ 10 на най-гледаните програми и това остана непроменено през целия тв сезон. Създателите на сериала не се уплашиха да поверят главните роли на не толкова популярни за тв аудиторията актьори и не сгрешиха. Благодарение на „Вяра, надежда, любов“ изгряха звездите на Ванеса Пеянкова, Калоян Трифонов, Жаклин Даскалова, Катерина Борисова, Антъни Пенев, Борис Кръстев... Дори утвърдени имена като Антоанета Добрева-Нети, Албена Павлова и Даниел Върбанов зрителите видяха в много различна светлина. Неслучайно Би Ти Ви вече подготвя и втори сезон на хитовия сериал, за който очакванията са големи.

И ако новите предавания направиха впечатляващ летящ старт, то вечните телевизионни хитове си останаха непоклатимо на върха.

Почетното трето място този тв сезон е за предаването със социална кауза „Бригада нов дом“ по Би Ти Ви. В него Мария Силвестър и вездесъщите майстори, ръководени от Калин Евтимов, промениха съдбите на 13 семейства и им дадоха възможност за нов, по-добър живот. Всеки епизод трогваше тв зрителите, а и показа, че доброто е заразно, тъй като много доброволци се включиха в ремонтите на домовете.

Този телевизионен сезон ще бъде запомнен и с един грандиозен успех. Благодарение на решението на БНТ страната ни да се завърне на конкурса „Евровизия“ след дълго отсъствие, това ни донесе огромна радост. Триумфът на Дара на 70-ото издание на музикалния форум ни напомни за еуфорията от 1994 година, когато станахме четвърти в света на Мондиала в САЩ. А и благодарение на победата на нашето момиче „Евровизия“ за първи път ще се проведе в България.

Наистина впечатляващ телевизионен сезон си отива! Остава да видим с какво ще ни изненадат телевизиите през септември. Всъщност добре би било пак да видим нови лица, защото някои вече просто са ни втръснали. А и както се видя - раждат се нови звезди. Така че няма нищо страшно да се експериментира повече!