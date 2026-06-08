Андреа Банда Банда е “момиче на Джеймс Бонд” в Монако

Андреа Банда Банда помести фотосесия от ваканцията си в най-тузарското място на света - Монако, видя „България Днес".

Тв водещата се захласна не само по забележителностите на княжеството, но и по „Формула 2", която стартира преди броени дни. Банда Банда признава, че се чувства като „момиче на Джеймс Бонд" в Монако, където са снимани няколко филма от поредицата за Агент 007.

Луксозни хотели, бързи коли, яхти, коктейли и шампанско - какво й трябва повече на една жена, питат се файловете на брюнетката.