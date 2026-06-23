Анита Мейзер се влюби в куче

“Защо не срещнах теб вместо него, питам се понякога... Колко сълзи, нерви и разочарования щеше да ми спестиш. Не знаех, че едно малко кученце може да открадне сърцето ми повече от всеки мъж, когото съм срещала. Защо Тита не се появи по-рано в живота ми?

Щеше да има по-малко болка, по-малко разочарования и много повече любов, вярност и щастие. Ти никога не лъжеш. Никога не предаваш. Само ме гледаш с тези красиви очички и ми напомняш как изглежда истинската любов. Обичам те, Тита.“

Така се обясни в любов на кучето си Анита Мейзер, пише България Днес.