Анна Шермин показа мъжа си в горещо ВИДЕО

Ергенката Анна Шермин най-накрая показа мъжа, с който от месеци се хвали. Той е млад брюнет. Силиконовата красавица показа в социалните мрежи как се целува с него в емблематичния Кан, Франция. Това най-вероятно е тайнственото гадже, за което спомена и в епизод на „Черешката на тортата” по Нова тв миналия понеделник.

Анна Шермин отдавна твърди, че има сериозен приятел, но рядко се намират хора, които й вярват. Огромните букети рози, които ергенката редовно снима и публикува в социалните мрежи, не се приемат като доказателство, че е обвързана, тъй като досега тя не се беше показвала с мъж до себе си. Това поражда съмнение, че е възможно да си ги купува сама. Дори миналия понеделник в „Черешката на тортата” по средата на официалната вечеря, която израсналата в Израел българка организира, й беше поднесен букет рози от куриер. Тя обяви, че цветята са от мъжа до нея, но у зрителите отново остана съмнение, че е възможно да става въпрос за инсценировка, за да си вдигне цената пред масовата публика.

Спекулациите обаче вече би трябвало да спрат, тъй като Шермин най-накрая събра смелост да покаже публично с кого споделя романтичните си изблици. Не е ясно дали е богат, но със сигурност е млад и симпатичен, става ясно от клип, който тя е пуснала в социалните мрежи. Видеото е заснето на 14 юли вечерта, когато е националният празник на Франция. Двойката е в Кан и се радва на фойерверките, а след тях в кадър влизат влюбените, които се целуват на фона на светлините на града. Обeктът на чувствата на Анна е в профил, така че лицето му не се вижда добре, но все пак клипчето е достатъчно ясно, за да стане ясно, че не е богат чичко, а младо и хубаво момче на възрастта на родната търсачка на слава.

Тя споделя, че и двата брака на майка й са били нещастни. Затова много внимавала какви мъже допуска до себе си. Този явно, ако не друго, поне я глези с цветя и по-специално с рози. Шермин непрекъснато снима в мрежите бомбастични букети, които сигурно струват цяло състояние. Освен от Кан, тя се включва и от Сен Тропе, Ез, Монте Карло, от круиз в Гърция, а от време на време – и от София. При едно от завръщанията си в родината е успяла да заснеме участието си в „Черешката”, където представи традиционна еврейска вечеря и втрещи гостите си в молитви на иврит на масата, забулена с бял воал. Въпреки старанието си, хитрушата не получи кой знае какво одобрение от зрителите. Зрители коментират, че ако не е била майка й, която на практика сготви вместо домакинята, Шермин не би се справила дори с предястията за гостите си.

Ергенката пък се оплака, че не може да прави нищо в кухнята, понеже майка й била контролираща и държала да свърши всичко вместо нея. Така и не я оставила да се научи да е домакиня. Затова пък майката похвали дъщеря си, че била много умно дете – казала наведнъж две думи, когато била на 7 месеца, на 9 вече говорела, но пък като по-голяма развила склонност да се кара с учителите и всяка година сменяла училището, понеже я изключвали. Преподавателите били изненадана, когато успяла да се дипломира.