Аня Пенчева ослепителна и на 68! Вижте я със сладките ѝ внуци

Аня Пенчева е на 68 години, но продължава да доказва, че възрастта е просто число, а суетата не е непременно нещо лошо.

Актрисата поддържа своя неподражаем чар с истинска дисциплина: не излиза от дома си без грим , дори да е само до магазина и обратно. Звездата задължително слага спирала за мигли и червило, които ѝ придава увереност и блясък.

Пенчева признава с присъщата си откровеност: „Харесва ми да се поддържам, да се чувствам жена.” Прави го така, както само тя умее – с финес, постоянство и доза ртистична дързост. Според някои жените на нейната възраст трябва да са по-скромни, но Аня изобщо не поддържа това мнение.