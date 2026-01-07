Миглена Ангелова е секси снежанка

Последни
B секси Снежанка се преобрази за новата година журналистката с остър език Миглена Ангелова.

Любимото лице от малкия екран сподели няколко кадъра, с които разгорещи медийното пространство. На тях Меги слиза от луксозен червен автомобил, облечена в дълго бяло палто с чанта в тон и провокативни алени ботушки.

Кадърът е от снежните френски Алпи, където тв водещата била около Коледа. Но пътешествията й не спират дотам, те продължават в три от стоте замъка в Лоара - френски регион, известен с винопроизводството и внушителните си замъци, пише България Днес.

