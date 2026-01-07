Последни
Ергенка има татуси на тайни места

Откровена за шарките по тялото си е скандалната финалистка от “Ергенът“ Натали Стойчева, пише България Днес. Сладката синеочка, завладяла сърцето на кметския син Орлин, отговоря откровено на любопитен въпрос на феновете относно татусите си.

„Имам три татуировки, почти незабележими. Всички са направени със смисъл, а любимата ми е викингски символ с много лично значение. Винаги съм ги избирала на дискретни места, защото вярвам, че видимите татуировки понякога могат да ограничават - било то в професионална среда, в църковни поводи, фотосесии, видеа или актьорска работа”, разкри бисексуалната ергенка.

