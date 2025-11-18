Азис каза сбогом на Деси Слава

Краля на фолка Азис отново каза сбогом на колежката си и астрална близначка Деси Слава. Това обяви самият той в социалните мрежи, пише Телеграф.

„Вчера звъннах на Десислава да я питам нещо важно за мен. Познайте дали си вдигна телефона или дали е върнала позвъняване до днес? НЕ! Звъннах на Галена за същото нещо. Момичето ми вдигна сънено и от вчера до днес имаме над 40 съобщения по темата и сме се чули 5 пъти. После Деси ходи по телевизиите да се оплаква от мен... Сбогом, Десислава!!!“, написа бесният певец.

Двамата от години са вечно скарани. „Караме се и понякога съм много лицемерен, но Деси е приятел - мечта! Творец, който те вдъхновява! Тя е най-добрата народна певица според мен!...Тя загуби доверие в мен, защото много лъжи съм казал по неин адрес. Но тя много ми е помагала... Ужасно много я обичам и много от нещата съм ги научил от нея’“, каза веднъж по темата Азис.

Дни по-късно Деси Слава е по-лаконична, но категорична: „Истината е, че той ми се разсърди, но не ми се обади, за да разбере как са нещата. Получи се недоразумение. Не трябваше да се чувства толкова засегнат, защото не съм направила нищо, с което да го обидя. После започна да ме плюе по разни предавания, с което засегна мен“.