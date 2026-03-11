Валерия Суарес пие бяло вино за първата победа на Цолов

Той остава незабравим! Българският лъв Никола Цолов записа в неделя първата си победа във Формула 2. Бившето му гадже Валерия Суарес реши да отпразнува знаменитата победа. Дали това е истинският повод, можем само да гадаем. Но в същия ден испанската хубавица надигна чаша с бяло вино, пише България Днес.

На горещи кадри от дома си тя е облечена в екстравагантен тоалет от бяла козина, опънат с каишки. Голяма част от тялото й обаче остава голо. Валерия дори поставя чашата на главата си. Фотосесията продължава с кадри, на които е вирнала краката си по черни ботуши, полегнала на диванче. Мнозина веднага предположиха, че сексапилната моделка се черпи за триумфа на Никола на пистата „Албърт Парк" в Австралия.

Суарес е любителка на високите скорости. Други предполагат, че корка от мъка, тъй като според слуховете все още не може да преодолее раздялата с българина. Факт е, че след нашето момче, тя все още не се е показвала с друг партньор до себе си. Никола и Валерия имаха бурен любовен романс, който продължи около година и нещо. Талантът в автомобилните спортове дори я доведе в България. Той й показа забележителностите на София. След това заведе бившата си вече изгора по плажовете на родното Черноморие.

През декември 2024 година пилотът изненадващо обяви в телевизионно интервю: „Не съм вече със същото момиче, не сме във връзка и не мога да кажа нищо".

През ноември миналата година Цолов официализира публично връзката си с талантливата ни певица Крисия. Тя също подкрепя Никола в стремглаво набиращата скорост негова кариера. Дори вече пътува с него за състезание от Формула 2.