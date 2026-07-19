Бившата на Джизъса роди втори син

Бившата на Благо Джизъса - моделът Куини-Алис Николова, посрещна второто си дете. Щастливата новина съобщи самата тя в социалните мрежи, където сподели първи кадри и емоции след появата на бебето.

Таткото е дългогодишният й годеник Недко Петров - Сланината. Двамата вече са родители на син - Петър, който се роди в края на 2022 г., а сега семейството им се увеличава с още един наследник.

Макар да са сгодени от години, Куини-Алис и Недко все още не са минали под венчилото. За бизнесмена това е трето дете, тъй като има още един наследник от предишна връзка. Куини-Алис стана известна още като ученичка покрай връзката си с бившия футболист Благой Георгиев. В последните години обаче тя предпочита да държи личния си живот далеч от светлините на прожекторите и рядко споделя подробности за семейството си.