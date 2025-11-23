Благовеста Бонбонова заби нож в гърба на приятелката си Дениз

В последните излъчени епизоди на „Ергенът: Любов в рая” времето е слънчево, коктейлите - студени, а ножовете в гърба - добре наточени. Участничката Благовеста Цакова, по-известна като Бонбонова, направи точно това: заби словесна кама в гърба на най-добрата си приятелка Дениз Хайрула, при това броени дни след като прекрачи прага на най-горещото риалити.

Брюнетката избра да обсъди бившите гаджета на Дениз пред останалите участнички в шоуто. Повод за това стана невинно запитване за вкуса на Хайрула към мъжете. „О, те на външен вид са трагични! Аз трима знам и тримата са катастрофа!”, изцепи се Бонбонова зад гърба на дружката си.

Припомняме, че сред бившите на Дениз е покойният Христо Сираков - Ицо Стоте манекенки. По време не връзката им той беше около 60-годишен, а тя – едва навършила 20. Атрактивната туркиня имаше връзка и с бизнесмена Стоян Стоянов, който е доста пухкав, но явно портфейлът му е достатъчно тежък, за да компенсира физическите му недостатъци.

Въпреки забележките към миналото на Дениз, Бонбонова пророкува, че приятелката ѝ има шанс за щастлив финал с Виктор: „Възможно е да имат бъдеще, защото той дава заявка за кеш, за бизнесмен, а това оказва влияние”, обяви тя, с което намекна, че парите имат голямо значение за Хайрула, която с днешна дата е направила рязък завой в кариерата и от еротичен модел се е преквалифицирала в психоложка.

Самият Виктор обаче никак не е очарован от Блага. Той я намира за прекалено шумна, много нахална и твърде близка с чашката. Заедно с нея в категория „дразнители” той поставя още пловдивчанката Габриела Бланко, фолкпевицата Киара и Красимир Томов - група, която денем му се пречка, а вечер му изнася чалга серенади.

Най-големият обрат обаче тепърва се разкрива: макар че на остров Родос любовта между Виктор и Дениз изглежда обещаваща, с днешна дата става ясно, че милионерът вече е с друга участничка - Кристина Пламенова. Предаването е снимано през пролетта, но драмите разцъфтяват чак сега, а Хайрула отново е сама в търсене на поредния мъж.

Личният живот на Бонбонова също никак не върви. Въпреки увереността, която демонстрира, тя все още е необвързана. От години обикаля различни риалити формати в търсене на своя човек, но така и не успява да случи на мъж, а вече е на 35 години и неведнъж е споделяла, че й се иска да създаде семейство. Последно се щракваше из Венеция с приятелки, но официално с партньор не е показвала в социалните мрежи. Миньончето твърди, че предпочита да излиза с по-млади господа, има един провален годеж зад гърба си и се надява най-накрая да намери сериозен мъж, с когото да си паснат.