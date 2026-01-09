Ето я жената на Христо Калоферов

В навечерието на Нова година едно на пръв поглед шеговито включване в социалните мрежи на Христо Калоферов предизвика вълна от коментари и любопитство. Водещият на „Новините“ по NOVA публикува своя снимка, облечен в костюм като руска салата, и написа: „Жената ми избра костюма за новогодишната нощ. Трябвало да си отиваме“. Хуморът му остана незабелязан, а покрай закачката вниманието закономерно се насочи към дамата до него.

От публикациите в профила на Калоферов става ясно, че съпругата му е голям фен на традиционната празнична разядка. Мила, както е името на половинката на новинаря, била истински майстор на руската салата. По думите на близки и познати всяка година тя я приготвя в толкова впечатляващи количества, че гостите остават без думи.

Мила Калоферова обаче стои далеч от светлината на прожекторите. За разлика от известния си съпруг тя не е публична личност, но е доказан професионалист в своята сфера. По образование е клиничен психолог и работи с деца със специални образователни потребности - кауза която изисква отдаденост, търпение и характер. Именно тези качества я правят и най-голямото вдъхновение за Христо Калоферов.

Самият той не крие възхищението си и рядко, но искрено говори за нея: „Неведнъж ме е вдъхновявала, неведнъж ме е извличала от дъното и неведнъж ме е мотивирала да вървя напред и да се развивам. Смятам, че жена, която има такава сила да амбицира и мотивира един човек да се развива, е жена, която заслужава голямо уважение“. Двамата имат син, когото ревниво пазят от публичност.

Макар и рядко, Калоферов си позволява да сподели снимки на наследника си, но без да навлиза в подробности за личния си свят.