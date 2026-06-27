Близначката Алекс показа новородения си син

Певицата Алекс от дуета с Влади стана майка за първи път. Изпълнителката сподели първи снимки с новородения си син Александър и призна, че раждането е най-емоционалният момент в живота ѝ. Преди време тя разкри в „На кафе", че най-вероятно бебето е било заченато по време на романтично пътуване до Париж.

Алекс съобщи, че синът ѝ Александър се е родил на 20 юни с тегло 3875 грама и ръст 51 сантиметра. В емоционалната си публикация тя призна, че именно в болничната стая е преживяла най-щастливия миг в живота си.

„Най-красивият момент в живота ми не беше сцена, концерт или прожектор. Беше тази болнична стая. Тук за първи път те прегърнах. Тук разбрах какво означава една любов да промени целия ти свят само за миг", написа певицата.

Тя допълни, че с появата на Александър се е родила и самата тя като майка.

„Добре дошъл, любов моя! Оттук нататък всяка моя стъпка ще бъде с мисъл за теб. Обичаме те безкрайно", обърна се Алекс към новородения си син.

Изпълнителката благодари и на лекарския екип на АГ болница „Шейново", както и на своя акушер-гинеколог, с когото работи повече от 12 години, за грижите, професионализма и подкрепата по време на бременността и раждането.