Блондинка от Ниш предлага мъжете да са за всеобщо ползване от жените

Мъжете в Сърбия да имат право на повече от една жена, за да се раждат деца и да се спре демографската криза на страната.

Предложението за полигамия направи най-красивата дама в историята на сръбската политика Ана Грозданович. 30-годишната сексапилна блондинка е заклет социалист по убеждение и юрист по образование.

"Представителките на женския пол, които не ползват партньорите и интензивно и по предназначение, не трябва да имат скрупули да ги предоставят и на други дами", обяснява визията си русото изкушение.

Тя самата е готова да бъде част от новата стратегия за рязко вдигане на броя на новородените бебета.

"На първо място сме на Балканите по смъртност и на последно по раждаемост. Губим войната за новородени, което изключително ме притеснява", допълва блондинката с безкрайно дълги крака, пише България Днес.