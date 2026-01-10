Мелето с полицейския шеф в Русе станало след среща с Александър Сано Момчетата, подсъдими за побоя, били големи фенове на звездата и го изчакали в заведение за снимки https://hotarena.net/laifstail/meleto-s-policeyskiya-shef-v-ruse-stanalo-sled-sreshta-s-aleksandar-sano HotArena.net

Мелето с полицейския шеф в Русе е станало след среща с Александър Сано! Момчетата, погнати за побоя над Николай Кожухаров, са големи фенове на звездния актьор и певец. Във фаталната вечер останали до късно навън, защото чакали любимия си изпълнител в заведение - да го видят, да се снимат с него и да си вземат автографи. Това твърди пред "България Днес" адвокат Методи Лалов, който защитава 15-годишния Станислав Александров. По думите му обвинените младежи не са хулигани, които обикалят и се чудят с кого да се сбият.

Подсъдимите са останали до късно, за да се срещнат с Александър Сано

Юристът отговори на реплики какво са правили младежите навън след полунощ на 4 септември м.г., когато компанията има се спречкала с тази на полицейския шеф и съседа му Георги Димитров. Според адвоката е добре да се отговори защо по това време навън са били децата на другата компания.

Делото за побоя над Николай Кожухаров се очаква да бъде насрочено в съда Снимка: Русе Медия

Лалов бе потърсен по повод старта на делото по случая. Само преди ден Окръжната прокуратура - Велико Търново, внесе в Окръжния съд в Русе обвинителния акт срещу четирима младежи - 15-годишния Станислав Александров, 18-годишния Жулиен Кязъмов и 19-годишните Виктор Иванов и Кирил Гочев. Те са погнати за причиняване по хулигански подбуди на тежка телесна повреда на директора на ОД на МВР – Русе, Николай Кожухаров и лека телесна повреда на неговия съсед Георги Димитров.

Кадри от побоя се появиха в социалните мрежи Снимка: Бг Елфи

Екшънът се разигра след полунощ на 4 септември м.г. в Русе, пред дома на пострадалите. Според обвинителния акт е възникнал инцидент между Кожухаров, съседа му и пътуващите в кола момчета. След направена забележка към водача за опасно шофиране, обвиняемият Кирил Гочев предизвикал конфликт със съседа на полицая, при който му нанесъл удар с юмрук в лицето, съборил го на земята и продължил да му нанася удари с ръце и крака. В побоя се включили и обвиняемите Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов, сочи прокуратурата.

Адвокат Методи Лалов

Кожухаров се легитимирал, че е полицейски служител, и опитал да предотврати разправата. В този момент намиращият се зад гърба му Станислав го последвал и му нанесъл силен удар с юмрук отзад вдясно в областта на бъбрека. Докато Николай Кожухаров се навеждал да вземе падналата си полицейска карта, Станислав му нанесъл втори удар с юмрук на същото място, твърди обвинението.

Виктор Иванов Снимка: Русе Медия

На място били извикани екипи на МВР и Спешна помощ. Пострадалите били прегледани в болницата и се прибрали. Заради силни болки и влошаване на състоянието на шефа на Областната дирекция на МВР той бил хоспитализиран и му била извършена животоспасяваща операция. На приятеля му била причинена лека телесна повреда.

Кирил, Жулиен и Виктор са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди на Димитров, а Станислав - за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му. Разследването се водеше във Велико Търново, за да няма съмнения за пристрастност сред русенските служители.

Жулиен Кязъмов Снимка: Русе Медия

При предявяването на материалите са показани видеозаписи от камери в района на инцидента, научи "Бълагрия Днес". Една част от тях са клиповете, показани от БГ елфите. Кадрите са показани на офис компютър, без възможност за регулиране на скоростта и кадриране, оплакват се юристи.

"Имаше записи от камери в района, които следствието и прокуратурата не могат да отворят, защото нямат код, който изпращачът не е дал. Останаха неизвестни неща. А записите са изключително важни - те ще разрешат противоречията между двете групи. Те са обективен независим източник. Свидетелите пречупват всяко възприятие през интереси, познанства, спомени и емоция", коментира адвокат Лалов.

На записите още не им е правена експертиза дали са манипулирани, но може да се изготви по време на делото. Сред доказателствата са свидетелски показания, видеотехнически експертизи и медицински експертизи.

Цялата случка с побоя трае около 8 секунди. Редица разминавания бяха засечени в изнасяната по случая информация, като това, че момчетата били тротинеткаджии или дрифтаджии.

С придружител

Непълнолетният Станислав вече не излиза навън без придружител след случката с полицейския началник. Момчето ходи само на училище, и то в компанията на някой от родителите си.

"Представете си какво е да прекараш седмица в ареста с психика на 15-годишен", вайка се защитникът му.

Клиентът му усеща обществената реакция, когато ходи по улицата, разпознават го.