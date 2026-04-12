Болки в кръста измъчват Дара преди „Евровизия”

Болките в кръста отново налегнаха поп сензацията Дара. Певицата е споделяла, че страда от дискова херния и сега преживява пореден епизод на обостряне на състоянието си.

Макар и да успява временно да овладява ситуацията с медикаменти и щадящ режим, дискомфортът се връща, особено в моменти на по-интензивно физическо натоварване. Такива не липсват – изпълнителката е в активна подготовка за голямата сцена на „Евровизия”, където всяка репетиция изисква максимална отдаденост, движение и концентрация.

Въпреки болките, Дара не си позволява да забави темпото. Тя е решена да се представи достойно и да бъде в най-добрата си форма – както физически, така и психически. Зад кулисите обаче реалността е по-различна – редуват се дни на силна мотивация с моменти на изтощение, в които тялото ѝ ясно показва границите си.

Истината е, че последната година е била изключително предизвикателна за певицата не само във физически, но и в емоционален план. Тя вече е говорила за тежкия период, през който е преминала – месеци, белязани от липса на енергия и усещането, че е изгубила връзка със себе си. „Половин година бях в дупка – ментално и емоционално”, признавала е Дара. Този период се превърнал в истинско изпитание. За човек като нея, който е свикнал да бъде енергичен, целеустремен и дисциплиниран, усещането за липса на контрол се оказало особено тежко. Тя описва състоянието като „падане в дупка, от която излизането изисква време, търпение и много вътрешна работа”.

Промяната обаче се случила. Певицата постепенно започнала да пренарежда живота си, отделяйки специално внимание не само на външния си вид, но и на вътрешния си свят. Обърнала се към вярата, намерила утеха в духовността и започнала да гледа на трудностите като на възможност за израстване.

Една от най-големите стъпки, които предприела, била отказването от цигарите – навик, който дълго време бил част от ежедневието ѝ. Това обаче се оказало по-трудно, отколкото очаквала. Освен с физическата зависимост, тя се сблъскала и с нещо по-дълбоко – липсата на допамин, усещането за удовлетворение, което често се компенсира с вредни навици. „Беше доста тежко – в един момент усетих как нямам контрол върху волята си, а това винаги е било една от най-силните ми черти. Беше сложно и мъчително”, споделяла е Дара.

Отказването от никотина довело и до качване на килограми. Макар че близки и фенове уверяват звездата, че изглежда добре, тя има високи си изисквания към визията си и иска да ги покрива. Така започва нов етап за нея с по-стриктен режим на хранене, фокус върху веган протеините и внимателно балансиране на въглехидратите. Дара се отдава на тренировки и постепенно започва да възстановява формата си. „Имам още малко мазнина, която изчиствам”, казва тя. Не по-малко важна в този процес се оказва подкрепата на съпруга й – Ервин Иванов, доктор по фармакология. Той не само се грижи за здравето ѝ, но и я насочва към информирани решения, особено когато става дума за хранителни добавки и режими. Изпълнителката не крие, че е била дълбоко разтърсена от случаите на жени, пострадали от опасни продукти за отслабване. „Няма такава добавка за магическо отслабване. Не съществува!”, категорична е тя.

Любовта между Дара и Ервин в момента процъфтява. Певицата не крие, че мечтае за голямо семейство. „Искам да имам 4 деца от него!”, твърди тя. Тъкмо когато отказва цигарите, идва ново изпитание за поп звездата – диагноза дискова херния. Болките в кръста се появяват рязко и налагат промяна в начина ѝ на живот. Тренировките вече трябва да бъдат съобразени със състоянието ѝ, а ежедневието – по-внимателно планирано. В този момент Ервин отново е до нея и я подкрепя безусловно. Той влиза в ролята на болногледач, но и на морална опора.

Напоследък Дара все по-често говори за Бог и за благодарността си към него. Мнозина свързват тава с близкото ѝ приятелство с колегата й Миро, който е силно набожен. Въпреки болките, натоварения график и постоянните предизвикателства, поп звездата не спира да се движи напред. Тренира редовно, грижи се за себе си и не губи фокус върху целите си. Най-важното за нея в момента е да се представи отлично на „Евровизия” и да опровергае зложелателите, които твърдят, че не е подходяща за конкурса.