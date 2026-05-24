Ралица Паскалева обожава свекърва си

Ралица Паскалева признава, че семейството й е най-голямата й опора. Освен на успешна кариера и щастлива връзка с волейболната звезда Теодор Салпаров, актрисата се радва и на изключително топли отношения със своята свекърва Дора. Макар че често се говори за конфликти между снахи и свекърви, при Ралица и майката на мъжа ѝ ситуацията е съвсем различна. Двете дами са истински близки и се разбират прекрасно.

81-годишната Дора е изключително важна фигура в живота на семейството. Ралица неведнъж е показвала колко е привързана към нея и колко я уважава. Актрисата и водеща на „Игри на волята” се възхищава на мъдростта, спокойствието и грижовността на свекърва си. Между тях никога не е имало напрежение. Дора приела Паскалева с отворено сърце още от самото начало на връзката й със Салпаров.

Ралица и Теодор създадоха едно от най-стабилните и хармонични звездни семейства у нас. От любовта им се родиха двама сина – Максим и Красимир, които също са много привързани към баба си Дора. Тя често прекарвала време с момчетата, а те я обожавали. В семейството царяла спокойна атмосфера. Актрисата неведнъж е споделяла, че за нея е много важно децата й да растат сред любов, внимание и уважение към по-възрастните.

Звездата на Паскалева изгря първо в сериала „Столичани в повече”, а след това окончателно се превърна в любимка на зрителите с ролята на д-р Галя Стилянова в „Откраднат живот”. Днес тя е сред най-разпознаваемите лица на малкия екран и водеща на хитовото предаване „Игри на волята”. Въпреки славата обаче, актрисата е запазила земното си поведение и винаги поставя семейството на първо място. През 2018 г. тя роди големия си син Максим. Любопитен факт е, че кръщенето на детето се състоя чак в Йерусалим – място, което е оставило дълбок отпечатък в сърцето на актрисата. Самата тя е разказвала колко силно емоционално преживяване е било това пътуване за цялото семейство. „Посещавайки това място за първи път, вече знаех, че ще се връщам отново и отново. Не може да бъде описано с думи, трябва да се усети и изживее! Когато решихме, че е време да кръстим Максим, нямаше съмнение, че това ще се случи именно в Йерусалим. Пропътувахме всички тези километри с цялото ни семейство и шепа приятели, за да сме близо до Бог, да му се поклоним, да походим по земята, по която той е ходил, и да въведем Максим в християнската религия на най-святото място за всеки християнин”, споделяла е Ралица. Любовната история между нея и Теодор Салпаров започнала през лятото на 2017 г. Срещнали се покрай общи познати. В началото поддържали връзка основно по телефона. Искрата между тях пламнала истински, когато волейболистът се прибрал от Аржентина, а Ралица го чакала на летището. Скоро след това заживели заедно.

Актрисата казва, че не е фен на прекалената романтика. „Изобщо не съм сладниково романтична. Не съм от типа „дай да разпилеем листенца от рози, да запалим свещи, да си направим спагети и да ядем от една чиния. Теодор ме спечели най-вече с внимателното си отношение към мен и с чувството си за хумор”, признава красавицата.

Освен двамата си синове от Ралица, Теодор има и по-голям син – Георги, който е от бившата му съпруга Бойка. Волейболистът поддържа добри отношения с майката на първото си дете. Тийнейджърът се разбирал чудесно с малките си братчета, а Паскалева подхождала към него с много топлина и грижа. Близки до семейството споделят, че актрисата никога не е правила разлика между децата и се стараела всички да се чувстват еднакво обичани.

За родителите на звездата също се знае, че са заможни и винаги са я подкрепяли. Семейството й притежава просторна къща в родния им град Русе, където водещата на „Игри на волята” често се връща, когато има нужда от почивка и спокойствие. Баща й е строителен инженер, а майка й развива успешен бизнес със сватбена агенция, кетъринг компания и верига бутици за цветя. „Нямам братя и сестри, но пък гледаме много животни. Имаме две кучета в Русе, а аз в София имам и още едно – афганска хрътка. От Русе съм, но съм завършила гимназия във Варна. Майка ми работеше в морската столица и затова се преместихме там. Когато родителите ми се върнаха в Русе, аз вече имах прекалено много приятели във Варна, за да я напусна. Останах там. В София се преместих заради НАТФИЗ”, разказвала е актрисата.

Още като дете Ралица усещала, че сцената е нейното място. Участвала в училищни постановки, рецитирала стихотворения и мечтаела за артистична кариера. В един период обаче искала да учи арабистика и да стане археолог, защото била запалена по историята на Древен Египет. След завършването на гимназията кандидатствала в НАТФИЗ и била приета от първия път в класа на Стефан Данаилов. Тя и до днес говори с огромно уважение и обич за своя преподавател. „Бях най-щастливият човек на земята. Страшно много исках да съм в неговия клас, защото киното ме влече. Театърът също ми е страст, но киното ми е призвание. Стефан винаги се е държал като баща с учениците си. Ако някой кихнеше, ставаше и го водеше за ръката в лекарския кабинет. И чакаше с него. Грижеше се за нас, сякаш сме семейство. Винаги сме имали страхотен респект към него, приемахме го като наш духовен баща”, спомня си актрисата.

През годините около името на Ралица са се появявали различни слухове. Най-коментираният е за нейната връзка с колегата й Башар Рахал. Говореше се, че двамата са били близки около две години. В крайна сметка самата Паскалева сложи край на спекулациите, след като се събра с Теодор Салпаров и създаде семейство с него.

Днес звездата изглежда по-щастлива от всякога. Тя успешно съчетава кариерата и семейния живот, а близките ѝ отношения с майката на мъжа ѝ Теодор са доказателство, че хармонията между снаха и свекърва е възможна.