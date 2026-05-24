Гала се закичи с червен конец, пази се от лоши очи и завист

Феновете на Гала забелязаха малък, но любопитен детайл по време последните й телевизионни изяви – червен конец на ръката й. Според някои вярвания той предпазва от уроки, завист и лоши очи, а мнозина се запитаха дали водещата не е решила да се обърне към подобен амулет след трудната година, през която премина.

Червеният конец се свързва със защита от негативна енергия и недоброжелатели. Според суеверията носи късмет, пази здравето и отблъсква лошите мисли, отправени към човека. Обикновено се връзва на лявата ръка – страната, която според поверията е най-силно свързана с емоциите и енергията. Именно затова мнозина приемат появата на червения конец при известни личности като знак, че са преминали през напрегнат период и търсят допълнителна защита.

В действителност при Гала трудностите през последните месеци не бяха никак малко. Неотдавна водещата реши открито да разкаже за здравословен проблем, който дълго време пазела далеч от публичното внимание. Зад усмивката и доброто й настроение в ефир се криела постоянна болка, причинена от две дискови хернии в областта на шията.

Всичко започнало с привидно безобидни симптоми – напрежение във врата, изтръпване на ръката и усещане за скованост след дълги часове работа. С времето обаче дискомфортът се засилвал, а след консултации със специалисти и ядрено-магнитен резонанс станало ясно, че водещата има две дискови хернии в шийния отдел на гръбначния стълб.

Вместо да прибегне веднага до тежки интервенции, те започнала да търси алтернативни методи за лечение. Последвал дълъг процес на възстановяване, включващ физиотерапия, специални упражнения, мануални терапии и сериозна промяна в ежедневните навици. Гала признава, че години наред е стояла в неправилна поза – наведена над телефона или лежаща неудобно. Точно тези навици постепенно отключили проблема. Звездата на Нова тв не крие, че имало моменти, в които болката се усещала дори по време на ефир, но въпреки това се опитвала да остане концентрирана и усмихната пред зрителите.

Откровенията й предизвикаха силен отзвук, а десетки хора започнаха да й изпращат съвети, истории и контакти на специалисти. Водещата неведнъж е благодарила за подкрепата и споделя, че това й дава допълнителна сила. Паралелно със здравословните проблеми, Гала премина и през изключително емоционален период заради дъщеря си Мари Константин Будева. Младата жена очаква второ дете, но щастливата новина дойде след тежко изпитание. Мари беше диагностицирана с рак на бъбрека, открит случайно. Последва операция в Германия, дълго възстановяване и месеци на тревога за цялото семейство. За щастие, лечението е успешно и днес тя е здрава, но преживяното оставя отпечатък на тревога върху близките й.

През цялото това време Гала се опитва едновременно да се справя с физическа болка от хернията и да бъде опора за дъщеря си. Водещата признава, че периодът е бил изключително изтощителен, но семейството й е дало сили да продължи. Според запознати блондинката дори се допитала до врачка, която й казала, че много хора й завиждат. Уж лошата енергия на зложелателите довела до период на изпитания за плевенчанката. За да се предпази от уроки в бъдеще, звездата вързала червен конец на лявата си китка. Сега тя искрено се надявала раждането на втората й внучка да мине безпроблемна, а болката във врата да остане в миналото.