Милионерката Валерия Георгиева пазарува евтино на Женския пазар

Валерия Георгиева напазарува цял куп плодове, зеленчуци и варива за 20 евро.

Половинката на милионера Ваньо Алексиев е възмутена от безбожно високите цени на храните у нас и реши да пробва да пазарува от най-евтиното тържище в София – „Женския пазар“. Бившата участничка в „Ергенът” се похвали, че е доволна от качеството на продуктите, които вече е изпробвала, и отново ще пазарува оттам.

По думите й, с 20 евро е успяла да напълни няколко торби с пресни продукти, като най-силно я впечатлили цените на сезонните плодове и зеленчуци. На места стойностите били двойно по-ниски в сравнение с големите търговски вериги.