Брадърката Сияна има три изисквания към мъжете

Безкомпромисна в избора си на мъже в изкусителката Сияна от „Биг брадър 2025" тя е наясно какво иска от противоположния пол и никога не се задоволява с малко.

„Добър, грижовен и амбициозен", са трите качества, които трябва да притежава следващата й половинка. В „Брадьра” красавицата завърза любовна авантюра със съквартиранта си Стефан Стоянов. Макар че всички забелязваха, че я използва, Сиси не се отказа от него, а отношенията им продължиха и извън къщата.

През декември сагата свърши и двамата поеха по различни пътища. След несполуките моделката явно си е научила урока и вече не се доверява лесно, пише България Днес. 

