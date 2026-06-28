Бременната ту има корем, ту няма: Дъщерята на Гала роди тайно?

Дъщерята на Гала май е родила тайно, а все още го играе бременна в социалните мрежи, забеляза репортер на „Уикенд”. Мари Константин показа наскоро серия рекламни снимки на куфари, които публикува на страницата си в Инстаграм. На две от тях се вижда, че е в напреднала бременност, а на третата няма корем.



Прости изчисления показват, че Мари Константин би трябвало отдавна да е навлязла в 9-ия месец на бременността си и даже вече да е родила. Бъдещата майка издаде, че е в очакване на второ дете след дъщеря си Лора, в последния ден на миналата 2025 г. Известно е, че по традиция такива новини се съобщават чак след третия месец на бременността, а от въпросния декемврийски ден досега вече са изтекли близо 6 месеца, т.е. времето до появата на бебето би трябвало да е изтекло.



Дали наистина Мари е родила, няма как да знаем, преди самата тя да го съобщи, но е меко казано странно, че в рамките на една и съща фотосесия брюнетката първо е бременна, а след това – не. На снимките, които „Уикенд” публикува, разликата в тялото й ясно личи. В същото време се вижда, че и прическата, и облеклото, и джапанките, които звездата носи, дори екстериора, в който е снимана, са еднакви. Това означава, че снимките са правени в един и същи ден. Обяснението за липсата на бременно коремче на една от тях е едно – Мари най-вероятно е родила, но понеже от суеверие все още го пази в тайна, е искала да симулира бременност, вероятно чрез обработка на кадъра с фотошоп. Само че човекът, който се е занимавал с това, е пропуснал да „сложи” корема в последния кадър. Възможно е, разбира се, да има и други логични обяснения за тези разлики, но каквито и да са те, едно е ясно като бял ден, а именно, че на една от снимките Мари не е бременна.



Първото дете на инфлуенсърката – дъщеря й Лора, се роди през октомври 2024г. Много по-късно майката съобщи, че са й открили рак веднага след раждането, което е помрачило живота на цялото й семейство. За щастие, лечението е било успешно. Ден след като разкри и за втората си бременност, бъдещата майка обяви пола на бебето – още едно момиченце. Таткото, както е известно, е Константин Маринов, син на колежката и най-добра приятелка на Гала – Деляна Маринова-Джуджи.