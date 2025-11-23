Дара стана веган и спря цигарите

Поп сензацията Дара отново изненада феновете си – този път не с нов проект, а с пълна промяна в начина на живот. Тя е спряла цигарите, преминала е на веган режим и е решила да свали излишните килограмите, които са се появили след отказването на никотина. „Кoлко пък имаш да сваляш ти? Не си дебела!”, опитвали се да я успокояват почитателите и близките, но самата тя е категорична, че иска да се стегне, да се чувства добре в тялото си и да има контрол над навиците си.

Ето какво сподели певицата: „След спирането на цигарите имах сериозна нужда постоянно да си набавям допамин. Беше доста тежко - бях сериозно демотивирана, защото в един момент усетих как нямам контрол върху волята си, а това е една от най-силните ми черти. Беше сложно и мъчително!”.

Въпреки трудностите, изпълнителката успява – само след два месеца работа върху себе връща контрола върху това какво желае умът й и какво е най-добре за тялото й. „Имам още малко мазнина, която изчиствам, и това вероятно ще продължи още около 3 месеца. Задачата ми е през следващите седмици да чистя, докато изграждам мускули. Консумирам много веган протеин и умерено количество въглехидрати”, споделя гласовитата варненка. Тя не крие, че процесът е труден и започва от главата. „За да изглеждаш по определен начин, трябва да се подготвиш психически, че волята ти ще издържи на малките залитания – на пиенето на една чашка (каквато и да е), на пица, на „без шоколад не мога”. Сложен процес е. Когато тръгнете в тази посока, посъветвайте се с професионалисти – хора, които разбират от храна и движение. Изключително важно е какво консумирате”, споделя още Дара.

За огромна подкрепа в този период тя благодари на своя любим Ервин Иванов – лекар и доктор по фармакология, за когато се сгоди в началото на 2024 г. и се омъжи през лятото на 2025-а. „Откакто го познавам, съм изхвърлила какви ли не глупости – измислени добавки, много добре рекламирана козметика... изобщо всякакви боклучави продукти, които толкова лесно си купувах преди. Сега пада сериозно четене на етикети и съдържание”, твърди изпълнителката.

Тя признава, че се е ужасила от репортажите за опасни добавки за отслабване: „Няма такава добавка за магическо отслабване. Не съществува! Изпитах ужас – хиляди жени с проблеми, в тежко състояние в болница... Стана ми много болно! Искам да прегърна всяка една и да й кажа, че ще се справи, че и без хапчета може!”.

Въпреки желанието за промяна, Дара не е пощадена от някои изпитания относно здравето й. През лятото певицата закъсва със силни болки в кръста, а диагнозата бе дискова херния. Наложи се да промени ежедневните си тренировки и някои от навиците си. „Първите ми тренировки след поставената диагноза дискова херния бяха по 30 минути вкъщи. Ставах в 6 сутринта, за да съм готова рано и да продължа с деня си. Тогава имах и най-тежките графици. После се научих на баланс”, споделя певицата. Нейни близки твърдят, че съпругът й е човекът, който не само й помагал с грижи, но и я подкрепял морално. Двамата отложиха сватбата си за лятото на 2025 г., за да могат да се подготвят спокойно. Сега певицата не крие, че мечтае за голямо семейство: „Искам да имам 4 деца от Ервин!”.

Феновете забелязват и друга метаморфоза. Дара е станала по-спокойна, по-зряла и по-набожна. Често споменава Бог и не крие благодарността си към него. Вероятно е повлияна от колегата си Миро, с когото участваха заедно в музикалното шоу „Гласът на България”.

Въпреки болките в гърба, натоварения график и постоянните ангажименти, музикалната звезда продължава да тренира поне 4 пъти седмично. За нея най-важното е, че вече се вслушва в тялото си и се стреми към истински баланс – не само физически, но и емоционален. Промяната към веган режим, отказването от цигарите, осъзнатите тренировки, грижата за тялото и духа, както и подкрепата от любимия човек превръщат певицата в пример за това как дори най-ярките звезди преживяват трудности, но се борят с тях. Когато волята, любовта и дисциплината се съчетаят, резултатът е изцяло положителен.