Даскалица съсипва ученик със забранени ласки

Двайсет години затвор заплашват даскалица, ощастливила ученик в класната стая, а после и в колата. Съдебният казус от Ню Джърси се разиграва, след като млад мъж (тогава още непълнолетен) подава сигнал за редица сексуални злоупотреби на Ашли Фислер с него през пролетта на 2021.

По онова време младежът е ученик в гимназия в щата, а Ашли - учителка по социални науки. Тя подпомага “социализацията” на тийнейджъра по оригинален начин - черпи го секс, но в един момент изглежда се пристрастява към него. Британският в. “Сън“ посочва показанията на „пострадалия“, според когото Ашли се е възползвала от коронапандемията и „пустотата“ в училищната сграда.

През въпросния период гимназията е работила на хибриден принцип - индивидуални консултации плюс онлайн обучение. Социалната учителка посягала на ученика както по време на консултациите, така и в колата си след тях - предлагала му да го закара до тях.

Както и в много други случаи, е неизвестно защо момъкът си е мълчал толкова дълго време и после е решил да изклюкари непослушната учителка. Тя твърди, че сексът всъщност е бил доброволен, но е лишена от правата си освен всички останали правни несполуки със закона.