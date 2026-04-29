Венета Райкова: Аз съм първата българка спечелила "Сделка или не"

Тези дни Венета Райкова намери повод да изчетка самата себе си. Бившата водеща на „Горещо" припомни, че се навършват точно 20 години, откакто е спечелила за сефте у нас тв играта „Сделка или не".

„Първият участник, който спечели голямата награда в „Сделка или не" в България, съм аз", написа с гордост някогашната Мис Мини, пише България Днес.

Устатата блондинка качи и видео, запечатало как се разплаква от вълнение в славния момент преди 4 петилетки, когато обявяват, че ще си тръгне от студиото със 75 бона. “Това беше астрономическа сума за онези години", казва Райкова, но не издава в какво е вложила хилядарките.