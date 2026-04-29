Антония Батинкова стана русалка

Антония Петрова-Батинкова стана русалка на Малдивите, похвали се самата тя. Носителката на титлите „Мис България" и „Мисис България" изкара специализиран курс за гмуркане като русалки и получи сертификат, който важи 90 дни. Тя може да се гмурка в специализиран костюм до 10 метра и да задържа дъха.

„Изглежда като от филм, но истината е, че никак не е лесно — контрол на дишането, движение, баланс - всичко е на съвсем друго ниво. Като вече представител на русалките мога да потвърдя: не им е лесно", обясни Антония.