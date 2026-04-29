Ергенка изнася лекция на ученици за истината в мрежата

Извън зоната си комфорт излезе ергенката Елвира Панайотова. Красавицата, която влезе девствена в първи сезон на любовното риалити, бе поканена като гост-лектор в учебен час на четвъртокласници. Там те обсъдиха виртуалния свят и реалните последици - дискусия, свързана със социалните мрежи и истината зад тях, пише България Днес.

„За това, че не всичко, което виждаме онлайн, реалност. Как сравненията могат да ни отдалечат от самите нас. Как хейтът казва повече за този, който го пише, отколкото за този, към когото е насочен", разкрива темите на разговора фотографката.

Преживяването успява да напомни на участничката, че „отговорността ни като хора в онлайн пространството е много по-голяма, отколкото понякога си даваме сметка".