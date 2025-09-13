Денислава от „Игри на волята“ разкри как се лекува

Последни
Денислава Велкова – една от най-запомнящите се участнички в петия сезон на „Игри на волята“ – събира енергия за нови приключения.

Красавицата, която е била капитан на волейболния отбор на гимназията, докато е учила в САЩ, сподели кредото си с една дума: „Любов към смеха“.

„Честно казано, се чувствам истински щастлива, когато успея да се усмихна и разсмея хората около себе си. Но обичам и хората, които ме карат да се смея. Мисля, че това е нещото, което харесвам най-много – да се смея“ – признава внучката на легендата на „Левски“ Стефан Стайков - Заека.

