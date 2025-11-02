Дениз Хайрула от „Ергенът” работи от 13-годишна

Дениз Хайрула е една от най-запомнящите се участнички в историята на риалити формата „Ергенът”. Въпреки че отнася не само позитиви, но и доста негативни реакции, тя е от онези жени, които не оставят зрителите безразлични. След като стана финалистка в първия сезон на шоуто, Дениз се завърна на екран в „Ергенът: Любов в рая”, където отново попадна в центъра на вниманието, но този път с желанието да гради ново амплоа на дипломиран психолог.

Според запознати хубавицата с турски произход не е прекъснала връзката си с бизнесмена Виктор Иванов след завръщането им от остров Родос. Двамата известно време са поддържали отношения далеч от камерите. Любовта им обаче е преминала през сериозни изпитания. През последните седмици слуховете за разрив между тях стават все по-настойчиви, защото Виктор е засичан в компанията на друга позната дама от шоуто - Кристина Пламенова.

Дениз отказва да коментира личния си живот и се опитва да насочи енергията си към професионалното си развитие. Тя иска да се разграничи от имиджа си на бивша плеймейтка и еротичен модел. От известно време насам Хайрула говори открито за желанието си да бъде възприемана не само като жена с красива външност, а и като личност с дълбочина и интелект. Наскоро тя се дипломира като психолог и не крие, че това е един от най-важните ѝ житейски успехи. Стартира и подкаст, озаглавен „Голата истина”, който започна с големи очаквания, но рязко прекъсна след излъчени едва два епизода.

Дениз е споделяла, че е започнала да работи още на 13 години, защото джобните, които ѝ давали родителите, не ѝ стигали. Това се случвало най-вече през летните ваканции. През ученическите си години сменяла различни професии – била е сервитьорка, хостеса, работила е в казино. Често е била обект на подигравки от страна на съучениците си заради турския ѝ произход. Хайрула обаче не им се давала и редовно влизала във физически сблъсъци. „Биех се с момчетата и не им позволявах да ме обиждат!”, твърди тя.

След гимназията риалити звездата решила, че ще се посвети на работата, а не на ученето. Дълго време отлагала висшето си образование. Участието ѝ в конкурса „Мис Плеймейт” през 2018 г. отворило за нея врати към популярността. Фотографите я забелязали веднага, започнали да я канят на снимки и скоро името ѝ се появило в списание „Плейбой”. Реакцията на семейството ѝ била бурна. Майка ѝ изпаднала в шок, а баща ѝ дълго време не ѝ говорил. „Беше ми страшно тежко. Татко разбра от интернет. Не е крайно консервативен, но все пак има своите принципи. Вярва в уважението между мъжа и жената. В крайна сметка ми прости, но ми каза: ‘Запомни, че славата е кратка, важно е какъв човек ще останеш”, разказвала е Дениз.

След години под светлините на прожекторите тя решава да направи рязък завой - от еротичен модел и танцьорка се превръща в дипломиран психолог. Признава, че решението не е дошло внезапно. След серия от разочарования и неуспешни връзки осъзнала, че търси щастието на грешните места. „Толкова пъти се влюбвах в неподходящи мъже, търсех внимание, любов и одобрение. Все се оказвах наранена. В един момент се запитах - ами ако проблемът не е в тях, а в мен?”, разсъждавала Хайрула. Така започнала да чете книги за личностно развитие, да посещава семинари и постепенно открила страстта си към психологията. „За първи път усетих, че нещо в мен се лекува. Тогава реших, че ще уча психология - не само за себе си, а и за да помагам на другите”, казва Дениз. Днес тя е горда, че е завършила образованието си и гледа с увереност към бъдещето. По време на практиката си е влизала дори в психиатрия, но предпочита да работи със здрави хора, които искат да се усъвършенстват, а не с психично болни. Не се чувства готова за това

Личният живот на Дениз също е белязан от драматични моменти. Тя никога не е крила, че една от най-силните й връзки е била с покойния бизнесмен Христо Сираков, известен като Ицо Стоте манекенки. Въпреки сериозната възрастова разлика, тя описва тази любов като най-истинската в живота й. „Не бях с него за пари. Просто обичах. С него се чувствах обичана и важна”, споделя Хайрула. И допълва, че след смъртта му дълго време не могла да възстанови емоционалния си баланс, а болката я накарала да потърси духовно израстване.

Дениз е убедена, че пътят й от плеймейтка до жена, която изучава човешката душа, не е срамен. „Не съм съвършена, но съм истинска!”, казва тя. Вярва, че миналото не бива да бъде изтривано, а приемано. Мечтата й е да отвори кабинет по психотерапия и някой ден да помага на жени, които преминават през същите емоционални травми, през които е минала и тя. „Правила съм много грешки през живота си, страшно глупави постъпки. И все пак, не се отричам от тях!”, казва красавицата.

Макар да е пътувала много, Дениз мечтае за Малдивите - място, на което иска да отиде „с любовта на живота си”. Дали това ще бъде Виктор от „Ергенът: Любов в рая” или някой друг, времето ще покаже. Иначе е била в Доминикана, но преживяването не било от най-приятните – по време на престоя си се разболяла от ковид и почти цялата почивка преминала под знака на изолация и треска. Хайрула обаче гледа на това с чувство за хумор. „Може би трябваше първо да си изчистя мислите, преди да отида на райски остров”, шегува се тя.

Сега, когато се чувства по-зряла и осъзната от всякога, бившата плеймейтка е готова за нов етап, но този път не като изкусителка от кориците. Казва, че е приключила с риалити предаванията и не би участвала отново в друг подобен формат.