Последни
Популярни
Горещи

Ева Веселинова: В „Господарите" работехме срещу скромно заплащане

https://hotarena.net/az-jenata/eva-veselinova-v-gospodarite-rabotehme-sreshtu-skromno-zaplashtane HotArena.net
HotArena.net
105
Ева Веселинова: В „Господарите" работехме срещу скромно заплащане

HotArena.net
105

Ева Веселинова избухна с емоционална публикация в социалните мрежи. В свой пост тя се върна назад към годините си в предаването „Господари на ефира", като разкри каква е била истинската цена на работата зад кадър, пише Уикенд.

„Това правехме в „Господарите" спасявахме животи и променяхме съдби", пише журналистката. По думите й екипът не просто е разкривал нередности, а е допринесъл за реални промени в законодателството и е помогнал на хиляди хора, изпаднали в безизходица. Журналистите са се изправяли срещу малки и големи престъпници, често рискувайки личното си спокойствие. 

Тя подчертава, че работата е била изключително натоварваща 7 дни в седмицата. „Без значение дали е петък или събота вечер, защото знаеш, че от теб зависят човешки съдби" пише блондинката.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.