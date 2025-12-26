Теди Кацарова пече чешки сладки

Теди Кацарова, която вече няколко години има връзка с чех, се похвали какви лакомства са приготвили заедно за Коледа, пише Уикенд. Двамата са напълнили по една кутия чешки собственоръчно правени сладки за своите близки.

"По нощите печем с Ян чешки рохлички. Ухае на ванилия и любов", написа в социалните мрежи певицата, като публика и снимки с домашните кулинарни изкушения. Оказа се, че на външен вид те доста припичат на традиционни български сладки с локум, които навремето се правеха почти във всеки дом за специални случаи.

Понеже интересът към рецептата се оказа неочаквано голям, певицата я сподели директно с всичките си последователи, така че и в момента може да се прочете.

Нейната именита майка Силвия Кацарова обаче беше категорична, че няма да пече сладки. „Аз пък въобще няма и да се мъча... чакам наготово да си хапна! Наистина са много вкусни, вече съм ги пробвала!", написа тя в коментар към рецептата на дъщеря си. „Имаш цяла кутия вече доставка". отговори Теди.