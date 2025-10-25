Дениз Хайрула с прозрение: Сексът е за престиж, мастурбацията е за удоволствие

Една от най-коментираните участнички в риалити формата „Ергенът" – Дениз Хайрула, направи поредица от откровени признания в подкаста на Ивка Бейбе. Красавицата не спести нито пикантни детайли, нито лични моменти от живота си и участието си в телевизионното шоу.

„Сексът е за престиж, а пък ч*кията е за удоволствие", заяви Дениз с типичния си хаплив хумор, с което предизвика бурни реакции онлайн.

Тя призна, че след като си пуснала да гледа повторно епизодите на „Ергенът", се е засрамила от поведението си: „Пусках си наново да гледам епизодите и се засрамих. Не се виждах по този начин, както се виждам сега, и честно казано – не се одобрявам."

Хайрула разказа и за реакцията на семейството си след участието ѝ в конкурса „Мис Плеймейт": „Най-големият шок за родителите ми беше 'Мис Плеймейт'. Баща ми тогава ми изпрати съобщение: 'Всичко съм очаквал от теб, но не и това'."

Красавицата потвърди и слуховете, че в „Ергенът" е имало интимни отношения, но категорично отрече да е участвала в тях: „Имаше секс в 'Ергенът', но не с мен. Било е някъде извън къщата или имението."

Дениз сподели още, че не винаги е била заобиколена от богати мъже, както често се твърди: „Имала съм беден мъж. Хората си представят, че откакто съм се родила, ходя по богати мъже. Не съм чак с милиардер – скука."