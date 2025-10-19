Деси Слава проплака: От 4 години съм сама, без приятел

"Време ми е някой да ме вземе. От 4 години съм сама, без приятел”. Признанието направи Деси Слава при участието си в „Аз обичам България”. Младата баба, която миналата година гушна първата си внучка от големия си син Майки, последно бе интимна с боксьора Благой Найденов, от когото има втори син-Борис. След това, твърди 46-годишната певица, е на сухо.

Изпълнителката, която преди години бе сред най-популярните в чалгата, се върна към фолклора и съответно промени визията си. Тя махна изкуствените коси и тежкия грим, а от новата й фигура липсват десетина килограма. Деси не крие, че е отслабнала с помощта на медикаменти, след като години водеше борба с килцата. Тя обаче запази любовта си към високите токчета.