Глория Петкова празнува рожден ден с Даниел Петканов, контузи си крака

Новата светска двойка – инфлуенсърът Даниел Петканов и манекенката Глория Петкова, познати още от шоуто „Трейтърс: Игра на предатели”, отпразнуваха нейния рожден ден в тесен кръг. Към празника се присъедини и дъщерята на Глория - 7-годишната Анабел, която очевидно е била най-специалният ѝ гост.

Петкова сподели, че тази година е решила да отбележи събитието без излишен шум - с торта в леглото и любим сериал. „Най-добрият начин да остарееш с достойнство!”, пошегува се тя.

Въпреки скромното начало, денят ѝ все пак се наситил със силни емоции. Майка й я зарадвала с домашна торта, а щерката Анабел й поднесла „най-великата картичка на света”, ръчно изработена от детето. Петканов пък ѝ подарил красив букет в жълто и цикламено с рози и хризантеми. Двамата публикуваха общи снимки, на които позират с празнични шапки и широка усмивка.

Припомняме, че Глория и Даниел за първи път демонстрираха близост още на официалната премиера на „Трейтърс” през септември, а дни по-късно се появиха заедно на концерта на Роби Уилямс. Тогава Петканов потвърди пред медиите, че са двойка, като заяви лаконично: „Да, заедно сме”

За съжаление, празникът на Петкова не е завършил съвсем идилично. Тя е контузила крака си и се е наложило да посети „Пирогов”. Въпреки това, червенокосата хубавица е запазила доброто си настроение и дори се шегува със ситуацията: „Е, явно и този рожден ден ще се помни!”