Деси Слава ще намали размера на гърдите си през септември

Фолк звездата Деси Слава има доста лични истории, с които би могла да напълни няколко тома мемоари. Изпълнителката винаги намира начин да изненада почитателите си. Подбрахме 10 факта, които вероятно не знаете за нея и гарантираме, че няма да ви е скучно! Зад сценичния блясък на русата фурия се крият куп любопитни подробности, които дори най-верните й фенове често пропускат...

1.

В училище се биела с момчетата

Деси Слава винаги е изглеждала нежна и женствена на сцената, но детството й разказва друга история. Като ученичка била истинска мъжкарана - не се притеснявала да влезе в бой, когато някой я засегне. Ходела на уроци по карате, а съучениците бързо й лепнали прякора „каратистката”. Причината за този буен нрав не била детска прищявка. В дома на звездата често имало напрежение и насилие, което тя несъзнателно изливала в училищния двор. Днес певицата открито признава, че съжалява за онези изблици на агресия. Опитът обаче я направил по-силна и й помогнал да изгради характер, който й служи и до днес – на сцената и в живота.

2

Невинаги е била в добри отношения с майка си, но са си простили взаимно

Личният житейски път на звездата е пълен с големи контрасти. От малка тя усеща, че ролите с майка й Женя Гайдарова са разменени – вместо да получава закрила и съвети, често самата певица се чувства като наставник на родителката си. Драматичният живот на Гайдарова не й позволява да бъде опората, от която едно дете има нужда. Въпреки това, любовта между майка и дъщеря никога не е изчезвала. Днес Женя е единственият останал близък човек на изпълнителката от по-възрастното поколение. Бащата и пастрокът на Деси отдавна са починали, а неотдавна си отишъл и обичният й дядо на 97-годишна възраст. Сега певицата гледа с надежда към бъдещето и иска да даде още един шанс на връзката с майка си - да я изгради наново, този път с повече разбиране, прошка и истинска близост.

3

Има семейна връзка с Мими Иванова

Деси Слава има любопитна семейна връзка със звездния музикален дует Мими Иванова и Развигор Попов. Макар и да не са кръвни роднини, Мими е нейната леля, защото фолк певицата е доведена дъщеря на племенника й.

Именно Мими и Развигор първи разпознават таланта на малката Деси. Тя е едва в пети клас, когато двамата я чуват да пее и буквално ахват. „Това момиче има талант!”, възкликват те.

Години по-късно Мими признава, че изпитва огромна обич и гордост към Деси Слава: „Никога не съм парадирала с това, че сме свързани, защото тя е прекрасна певица. Истината е, че нямаме кръвна връзка, но съм щастлива, че съдбата ни срещна!” Особено вълнуващо за Иванова е, че племенницата й дава живот сина си Борис точно на рождения й ден. Най-ценният жест между тях остава песента „Отлетя” - подарък от Мими, който Деси Слава изпява по свой вълшебен начин.

4

Баща й бил против музикалната ѝ кариера

Едва на 16 години Деси попада в оркестър „Раднево”. Музикантите я забелязват на конкурс и веднага я канят за солистка. За младото момиче това е сбъдната мечта, но за баща й е изпитание. Той не иска дъщеря му толкова рано да тръгва по участия, да пее нощем и да живее в свят, който не познава. С времето обаче съпротивата му се стопява и на нейно място идва гордостта. Днес приятелите му си спомнят как на всяка сбирка той пускал песни единствено на Деси Слава, предимно фолклорни изпълнения. Така от скептичен родител се превърнал в най-верния й почитател.

5

Не искала да се пее чалга, а народни песни

В началото на музикалния си път Деси Слава има съвсем други мечти - да се развива в народната музика. Тя е ученичка на легендарната Вълкана Стоянова и дълго време мечтае да стане част от ансамбъл „Филип Кутев“. Поп фолкът й изглежда прекалено пошло и отказвала да се занимава с него. Времената обаче налагат друго - хонорарите в лекия жанр са огромни, а „Пайнер” искат гласовитата певица на всяка цена. След дълги колебания Деси склонява да подпише договор, макар че сърцето й е във фолклора. Решаващият момент настъпва на едно участие на сватба, на която я карат да изпее хита на Цветелина „Сто мерцедеса”. Даже й дават голям бакшиш. Изпълнителката стои пред микрофона разплакана и упорито отказва да запее. В крайна сметка обаче гласът й се извисява и песента прозвучава. Именно тогава младата звезда се пречупва и вместо в ансамбъл „Филип Кутев”, пътят й поема към голямата сцена на поп фолка.

6

Била е съквартирантка с колежката си Емилия

През първите си години в „Пайнер” Деси Слава делила не само сцената, но и дома си с колежката си Емилия. Двете живеели заедно в Димитровград на квартира, като Деси била по-опитна, а Емилия - все още ученичка. По-голямата от двете активно поела ролята на кака - давала съвети, помагала с грима, показвала на малката певица, по това време още гимназистка, как да се подготвя за участия. Изобщо, въвела я в света на шоубизнеса. С времето всяка поела по своя път, но приятелството им не изчезнало. И до днес Деси и Емилия се чуват и виждат, а връзката им е станала още по-силна – вече като майки, които се канят взаимно на рождените дни на децата си.

7

Измамник я завлича с над 200 000 лева

Един от най-горчивите уроци в живота на Деси Слава е свързан с опита й да прави телевизия. Това се случва, след като напуска „Пайнер” и се доверява на Ники Китаеца, по онова време гадже на Азис. „Имам много сериозен човек, ще направим телевизия!”, убеждава я той. Наемат къща в Бояна за офис, а всички пари минават през Китаеца. Един ден той дори й казва: „Донеси ми 40 000 лева”, а певицата без колебание дава сумата. Така малко по малко губи над 200 000 лева – спестявания, които смята за инвестиция в бъдещето си. Днес изпълнителката признава, че е подходила „много балъшки”, но не обвинява Ники Китаеца, а мистериозен мъж на име Пепи, който след провала изчезва безследно. По-късно чува слухове, че е починал, но тя така и не вярва напълно. За Деси тази история остава белег - напомняне, че доверието в шоубизнеса може да струва скъпо.

8

Започва да губи гласа си, но го спасяват с операция в Турция

През последните години Деси Слава започва да губи гласа си заради проблем с гласните струни. Случва се дори да отлага участия. За една певица това е равнозначно на футболист без крака. Блондинката минава през много тежки моменти, ходи по лекари, които не откриват причина за проблема. Накрая заминава за Турция, там й правят операция и така спасяват кариерата й. След това гласът й става още по-мощен и чист. „Чувствам се като преродена”, казва звездата. Феновете твърдят, че днес тя звучи по-добре от всякога, а Деси казва, че е научила най-важния урок - да пази гласа си като злато. Вече е двойно по-благодарна за всеки тон, който излиза от нея.

9

Озвучавала е анимация

Деси Слава има и няколко любопитни опита извън музиката. През 2011 г. тя се включва в озвучаването на анимационния хит „Рио”. Така гласът й се извисява в колоритния свят на папагалите. Малко по-късно звездата се появява и в популярния сериал „Столичани в повече”, където има епизодична роля.

10

През септември ще намали размера на гърдите си

През септември Деси Слава ще да направи нещо важно за себе си – ще се подложи на операция за намаляване на бюста. С годините певицата усеща, че големият размер вече не е предимство, а по-скоро тежест - както физическа, така и емоционална. След серия от консултации със специалисти в Турция тя взема решението интервенцията да се осъществи в началото на есента. За изпълнителката това не е просто естетична промяна, а начин да облекчи тялото си, да се почувства по-свободна и комфортна в собствената си кожа.