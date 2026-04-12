Деси Стоянова по-скъпа от Лили Иванова! Разказва личната си история за 49 евро

Деси Стоянова е станала по-скъпа от Лили Иванова, писа „Уикенд”. Бившата водеща на „Преди обед” преди дни напълни една от най-големите конферентни зали в София с билети по 49 евро на човек, за да разказва личната си история. Билетите за концерт на най-голямата звезда у нас – Лили Иванова, тръгват от 30 евро.

Феновете на Деси Стоянова, които продължават да мечтаят отново да я гледат в „Преди обед”, е най-добре да се разделят с илюзиите, че това може да се случи. Бившата тв водеща най-вероятно никога няма да се върне на работа в телевизия за постоянно, защото вече няма нужда да работи. Тя е започнала да печели буквално от нищо. Преди дни е правила събитие в София, което е обявила като „мотивационна лекция”, а билетите са стрували по 49 евро на посетител. Цялото събитие е продължило точно 2 часа, единият от които е бил за „чаша вино”, т.е. съществената част е била далеч по-кратка от концерт на Лили Иванова с целия й бенд, съставен от едни от най-добрите музиканти в страната ни. Самата лекция е продължила едва 40 минути. След нея са били предвидени 20 минути за отговори на въпроси от публиката, а на финала – час за вино и светски разговори.

Редно е да отбележим, че бившата водеща беше предвидила два вида отстъпки от редовната цена от 49 евро на калпак. При покупка на два билета наведнъж единичната цена е била 44 евро, а при три и повече – 41 евро.

Какво са получили хората в публиката срещу тези суми? Деси Стоянова им е разкрила кой е „най-важният коз”, с който човек разполага. Присъствали на въпросната лекция обясниха пред „Уикенд”, че тя на практика е разказала личната си история. Обяснила как е била строг професионалист, който се движи по предварително разчертан график. Уж била перфектна във всичко, а все нещо не й се получавало така, както й се искало. Срещата с бившия й екранен партньор в „Преди обед” Александър Кадиев обаче й разкрила, че всичко върви по-леко, когато се прави с усмивка. И така, най-важният коз е усмивката и позитивната нагласа към живота.

Сайтът на Деси е пълен с позитивни отзиви от въпросната лекция. Хората са удивени как най-важният коз в живота на човека е нещо, с което той разполага още от бебе. Твърдят, че лекцията е била „много яка” и им е звучала като „завладяваща и убедителна публична изповед”. Човек остава с впечатление, че са готови да дадат и повече пари, стига да имат възможност още 40 минути да слушат как Деси говори за себе си. При това положение тя едва ли би се върнала на работа в която и да е телевизия.

За да бъдем точни в сравненията с Лили Иванова, отбелязваме, че цените на концертите й в по-малките градове в провинцията това лято са между 30 и 55 евро, в големите – между 35 и 95 евро и само на площад „Св. Александър Невски” тръгват от по-високо ниво в сравнение с Деси. За това събитие най-евтиният билет струва 50 евро – с евро повече от Деси, а най-скъпият – 180.