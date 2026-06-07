Иво Христов има две жени, без това да пречи на брака му

„Ще отговарям за човешкото развитие“ - така вицепремиерът и министър без портфейл Иво Христов сам обобщи задълженията си в секторите култура, туризъм, образование и спорт. Оказва се, бившият началник на кабинета на Румен Радев в президенството, бивш евродепутат и бивш журналист, наистина добре се справя, отговаряйки за човешкото развитие.

Иво Христов е от мъжете, които могат добре да се грижат за една жена, понякога и за две. Близо 10 години дясната ръка на новия премиер има почти официална втора половинка, без това ни най-малко да пречи на брака му. Музата на вицепремиера е също бивша журналистка - Петя Стефанова, научи „Уикенд“. Такава е и съпругата му Галя Горанова. Всички те се познават добре от медиите и по нищо не личи да са си развалили отношенията, въпреки че са си ги преплели.

Брюнетката с дълги коси и дълбоки кафяви очи Петя е добре познато лице от ефира. Била е репортер и водещ и в ТВ7, и в Би Ти Ви, с екранни половинки като Косьо Филипов и Николай Бареков. Покрай пикантна снимка навремето, на която Петя мушка ръка между краката на Филипов, се заговори, че хубавата варненка обича да минава границата на колегиалните отношения. С Бареков такава снимка не се появи, но пък езиците говореха, че правилото си е правило.

Преди близо 10 години обаче Петя Стефанова рязко напуска медиите и тв ефира, за да се влее тихомълком на по-ключови места в държавата. През 2017 г. тя е назначена за медиен съветник по здравеопазване в служебното правителство на Огнян Герджиков и точно оттогава датират и първите й срещи с настоящия вицепремиер. Много малко по-късно се озовава на още по-интересно място – Българската банка за развитие.

Според източниците на „Уикенд“ оттогава насам Петя редува сладка служба след сладка служба, без да боде очи на твърде видими позиции, въпреки че връзката им не е тайна в гилдията. Преди седмица пък бе обявено, че е назначена за директор „Връзки с обществеността и протокол“ в Министерството на туризма. С други думи – ПР на туризма, който влиза в ресора на министъра без портфейл и вицепремиер. Човешко развитие по учебник!

За съпругата на Иво Христов – Галя Горанова, която също като него е и преводач, и журналист, няма данни за толкова консистентно развитие на професионалния път. Дълги години тя работеше в редакцията на в. „Сега“, но напусна преди време. Хобито й днес е да рисува. Според запознати тя е напълно наясно за отношенията на мъжа й с колежката й Петя.