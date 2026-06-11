Защо Слави не изпрати Любен Дилов

Слави Трифонов не беше сред хората, които изпратиха Любен Дилов-син в последния му път. Журналистът, писател и политик си отиде едва на 61 години след тежък инфаркт. На поклонението в столичния храм „Света София“ дойдоха десетки негови приятели, колеги, политици и общественици, за да му отдадат последна почит.

Отсъствието на лидера на ИТН направи впечатление неслучайно. В продължение на дълги години имената на Слави Трифонов и Любен Дилов-син бяха свързани с едни от най-популярните телевизионни проекти в България. Макар в последните години да се оказаха на различни политически позиции, историята между тях започна далеч преди политиката да ги раздели. Първата им среща е в началото на 90-те години, когато се ражда легендарното студентско предаване „Ку-Ку“. Именно там се събира ядрото, което по-късно ще промени българската телевизия. Любен Дилов-син е сред ключовите сценаристи и автори на проекта, а Слави Трифонов постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на екипа.

След спирането на „Ку-Ку“ голяма част от същите хора продължават заедно в „Каналето“. Там сатиричният формат се утвърждава като една от най-гледаните продукции в тв ефира. В следващите години идват „Хъшове“ и други общи проекти, които окончателно превръщат творческия кръг около Слави и Дилов в едно от най-влиятелните явления в българските медии.

През онези години Любен Дилов-син, който се отличаваше с бляскавия си интелект и чувство за хумор, е определян като един от най-силните автори в екипа. Той е сред хората, които стоят зад голяма част от идеите и текстовете, превърнали се в хит сред зрителите.

Пътищата на двамата започват да се разделят в началото на новия век. След старта на „Шоуто на Слави“ отношенията им постепенно се охлаждат. Самият Дилов години по-късно разказва, че е бил поставен пред избор между политическия проект „Гергьовден“ и работата в екипа на Слави. В крайна сметка избира политиката и напуска.

След раздялата двамата рядко поддържали контакт. С течение на времето политическите им възгледи ги поставят в различни лагери. Докато Слави създаде собствения политически проект, Любен Дилов-син се утвърди като една от разпознаваемите фигури на ГЕРБ.

Най-сериозният публичен конфликт между бившите колеги се случи през 2021 г. Тогава Дилов отказа да стане член на парламентарната комисия по култура и медии, защото тя бе оглавена от Тошко Йорданов. Като изтъкна и „протоколна причина“: не можел да се обръща към Тошко с „уважаеми господин председател“. Изказването му предизвика остра реакция от страна на докачливия Слави, който се обиди, че Дилов отказва да демонстрира уважение към Тошко.

Всъщност нямаше изненадани от отсъствието на Слави Трифонов на поклонението в храма. Всеизвестно е, че бившият шоумен от години не се показва никъде публично и напомня за себе си само с постове във фейсбук и редки видеа, в които седи на дивана, а Тошко го интервюира.

След кончината на Любен Дилов Трифонов публикува пост във фейсбук профила си: „Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал. Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богат душевно, че когато общуваше с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много доброта. Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет“.