ГРЪМ В РАЯ! Дани заряза Глория заради инфлуенсърка! Първи думи на Петкова след раздялата https://hotarena.net/laifstail/gram-v-raya-dani-zaryaza-gloriya-zaradi-influensarka-parvi-dumi-na-petkova-sled-razdyalata HotArena.net

Нова раздяла разтърсва светските среди. Според информация на Intrigi.bg Даниел Петканов и приятелката му Глория Петкова вече не са заедно, а причината този път не била поредната криза или изчерпване на чувствата, а трети човек.

По информация на наши източници, близки до бившия „Луд репортер“, в живота му се е появила друга жена. Тя не е случайно име и е добре позната в светските среди. Любопитното е, че двамата се познавали още отпреди, но отношенията им се задълбочили покрай рекламна кампания на популярна марка очила.

Засега никой от замесените не коментира официално случващото се, но фактите говорят сами.

Според хора от обкръжението на двойката Дани и Глория са разделени от повече от месец. Това личи и от профилите им в социалните мрежи, където общите снимки внезапно изчезнаха. Дани не е публикувал кадър с любимата си от близо два месеца, а Глория все по-често споделя послания, които феновете определят като многозначителни.

Един от последните ѝ постове гласи: „On my way to my party era, cause my love era didn't work“ („Отправила съм се към ерата на купоните, защото ерата на любовта не проработи“).

За мнозина това звучи като повече от ясен намек за случващото се в личния ѝ живот.

Само преди месеци двамата изглеждаха като една от най-стабилните двойки в светските среди. Глория и Дани не криеха връзката си, пътуваха заедно и често публикуваха общи снимки. Още повече, че отношенията им изглеждаха изградени не само върху привличане, но и върху рядко срещана семейна хармония.

Глория е майка на 8-годишната Анабел, а Дани отглежда в споделено родителство сина си Габриел от брака си с Александра Богданска. Близки до двойката разказваха, че децата се разбират прекрасно и прекарват много време заедно.

Още по-интересното е, че Глория успя да изгради добри отношения и с бившата съпруга на Петканов – нещо, което рядко се случва след толкова публичен развод.

Самият брак между Дани и Александра приключи без скандал с трети човек. И двамата признаха, че причината за раздялата са натрупани различия в характерите и светогледа, а не изневяра или нова любов.