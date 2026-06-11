Кобрата остана в миналото! Андреа вдига градуса с трима балкански красавци

Кубрат Пулев вече е само спомен, а Андреа гледа уверено напред към нови творчески върхове. Певицата работи усилено по няколко международни проекта с трима популярни изпълнители от Балканите – българин, румънец и сърбин.

В специално обръщение към феновете си Андреа разкри, че подготвя няколко нови музикални проекта, които ще видят бял свят през следващите месеци. Сред тях е дългоочаквана балада с Борис Дали.

Още по-големи очаквания предизвиква съвместната ѝ песен с румънската звезда Цанка Урагану, чието истинско име е Андрей Велку. Двамата са убедени, че проектът им има потенциала да се превърне в един от музикалните хитове на годината.

Третият балкански изпълнител, с когото Андреа работи, е сръбската звезда Деян Костич. Наскоро той привлече вниманието с появата си в шоу на Цеца Ражнатович, където двамата изпълниха свои популярни песни.

„Искам да представя на публиката най-доброто от себе си и затова влагаме цялото си време, внимание и енергия в подготовката на новите проекти“, споделя Андреа. Именно затова тя е ограничила сценичните си изяви, за да се концентрира върху новата музика и международните си ангажименти.

Певицата коментира и появилите се публикации, свързани с твърдения за опит за самоубийство, като категорично ги определи като неверни и безотговорни спекулации.

„Имам прекрасно семейство и хора, които обичам с цялото си сърце. Подобни твърдения са изключително сериозни и не бива да бъдат използвани за създаване на сензации“, заяви тя.

В края на обръщението си Андреа благодари на своите фенове за подкрепата и обеща скоро да представи новите песни и проекти, по които работи през последните месеци.