Дара показа баща си за първи път: Красавецът, който ѝ забранил бокса (СНИМКИ)

„Баща ми има два развода, а родителите ми са разделени отдавна. Заради това дълго не вярвах в любовта.“ Това призна родената като Дарина Йотова поп звезда Дара.

Победителката в тазгодишната „Евровизия“ най-после показа баща си – Николай Йотов, който на младини е бил истински красавец. От години таткото на певицата развива успешен бизнес във Варна – града, в който изпълнителката на планетарния хит „Бангаранга“ се ражда.

Родителите на бъдещата поп звезда се разделят, когато тя е още дете. Малката Дара остава да живее с майка си Катя Ганева и брат си Йордан. Много по-късно превърналата се в световна суперзвезда ще признае, че раздялата на родителите ѝ е попарила за дълго надеждата да срещне „мъжа на мечтите си“.

„Израснах с разведени родители. Може да не сме богати, но имаме суперсилна връзка помежду си. Разбираме се уникално и затова искам да имам поне три-четири деца. Виждам колко е щастливо семейството ни, въпреки че баща ми има два развода и всички сме откачалки“, шегува се младата поп звезда.

Въпреки раздялата си родителите на Дара успяват да запазят добри отношения и да осигурят на децата си щастливо детство. Майката на изпълнителката – Катя Ганева, е професионална шивачка и неин ментор №1 в модата. Именно тя изработва част от екстравагантните сценични костюми и палта, с които певицата впечатлява публиката по време на участията си.

„Майка ми е най-готината жена и искам постоянно да я глезя, защото го заслужава“, споделя Дара.

Певицата признава още, че е изключително близка със своите брат и сестра – Йордан и Моника. В тази сплотена семейна среда тя израства като истинско мъжко момиче. Като малка е доста бойна и мечтае да тренира бокс. Баща ѝ обаче категорично се противопоставя и не я допуска до ринга. Вместо това я записва на танци – решение, което години по-късно се оказва ключово за успехите на гласовитата брюнетка.

Съдбата обаче прави така, че въпреки детската травма Дара открива любовта в лицето на съпруга си – д-р Ервин Иванов. Двамата изграждат щастливо и хармонично семейство – рядкост в артистичните среди.

„Като дете на разделени родители никога не съм си представяла, че ще имам сватба. Не вярвах, че любовта от приказките съществува. От малка си бях изградила защитен механизъм и казвах: „Аз няма да се женя“. Излекувах това чрез примерите около мен – родителите на мои приятели, които цял живот са заедно. Любовта, която видях между тях, ми помогна да преодолея травмата и да реша, че искам да вярвам в такава любов. А когато срещнах Ервин, веднага разбрах, че това е моят мъж. Казах на всички: „Аз си намерих мъжа!“, споделя звездата.