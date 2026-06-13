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Ергенка напомпа бицепси на щангист (Снимки)

https://hotarena.net/az-jenata/ergenka-napompa-bicepsi-na-shtangist-snimki HotArena.net
Румен Димитров
637
Ергенка напомпа бицепси на щангист (Снимки)

Румен Димитров
637

Ергенката Симона Стоева – Мони Зенгинер, шашна феновете с мускули на тежкоатлет.

Ефирната бивша еротична танцьорка, в момента психолог, която не се разделя с електронната си везна дори когато спи и отмерва педантично точно 60 зрънца ориз за вечеря, шокира кавалерите, които са имали нещастието да ѝ обърнат гръб.

Риалити героинята демонстрира гордо напомпани горни крайници, на които би могъл да завиди и щангист. Като материално момиче обаче варненката не пропуска да напомни, че ще таксува всеки за гледката на издутите си бицепси.

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