Ергенка напомпа бицепси на щангист (Снимки)

Ергенката Симона Стоева – Мони Зенгинер, шашна феновете с мускули на тежкоатлет.

Ефирната бивша еротична танцьорка, в момента психолог, която не се разделя с електронната си везна дори когато спи и отмерва педантично точно 60 зрънца ориз за вечеря, шокира кавалерите, които са имали нещастието да ѝ обърнат гръб.

Риалити героинята демонстрира гордо напомпани горни крайници, на които би могъл да завиди и щангист. Като материално момиче обаче варненката не пропуска да напомни, че ще таксува всеки за гледката на издутите си бицепси.