Вижте колко е секси каката на Цолов по бански в Монако СНИМКИ https://hotarena.net/laifstail/vizhte-kolko-e-seksi-kakata-na-colov-po-banski-v-monako-snimki HotArena.net

И сме най-красиви, и сме най-добри!

Българите отново доказахме тази фраза през изминалия уикенд в Княжество Монако. Нашият пилот от „Формула 2“ Никола Цолов записа нов блестящ успех, като триумфира в състезанието по легендарните улици на град-държавата. Неговата по-голяма сестра пък впечатли със сексапила си на Лазурния бряг.

„България Днес“ научи, че каката на Никола – Виолета Христова, е имала специална покана да наблюдава от непосредствена близост изявите на своето братче в Монако. Виолета определено донесе късмет, за да може Цолов да запише трета победа през сезона и да се изкачи на второто място в генералното класиране.

Вили използва престоя си на Средиземноморието, за да се отдаде и на слънчеви бани.

Хубавата сестра облече светъл бански, за да събере погледите с апетитните си форми. Тя се разхлаждаше от жегата в Княжеството, като често се потапяше в морската вода, а след това събираше тен на фона на огромни туристически лайнери.

„Твърде хубаво, за да не се сподели“, пише каката на Цолов в социалните мрежи и добавя: „Вярвам, че Монако е подходящо място за мен“.

Самият Никола Цолов също се включва в коментарите под публикацията. Той е пуснал гифче с разпъващ се червен килим, с което ясно показва, че възприема сестра си като специална звезда.

Триумфът в Монте Карло идва само година след като Никола спечели и основното състезание във „Формула 3“ на същото трасе, превръщайки Монако в едно от най-специалните места в кариерата му. Кака му Виолета пък вече си е спечелила славата на негов талисман и смята да посещава и други негови състезания през сезона.

19-годишният пилот от София е щастлив с половинката си Крисия. Младата певица е станала приятелка с Виолета, която това лято ще навърши 28 години.

Сестрата е завършила Университета за национално и световно стопанство в столицата. Вили, също като по-малкото си братче, обича високите скорости. Тя обаче не управлява болид, а си пада по ските. Чака с нетърпение зимния сезон, за да се спуска по пистите.

Христова засега не показва да има мъж до себе си. Тя често споделя новини, свързани с кариерата на Никола.

Цолов има специална връзка със семейството си и е много близък с него. Майка му Мирослава е учител по музика и хореограф, а баща му Димитър е IT специалист и заема директорски пост.

„Благодарен съм на родителите си, защото ме изградиха като човек, като характер. Те създадоха дисциплината около мен“, признава Никола.