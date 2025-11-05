Дони Василева 20 години търси майка си

Преди броени дни бизнесдамата, авторка и активна защитничка на благородни каузи Дони Василева издаде най-новата си книга - "Красиви отвътре навън".

Книгата е амалгама от рецепти за здравословен живот и интересни съвети за красотата на дамите с естествени продукти, които идват от градината, пише Галерия.

Василева от малка е знаела, че е осиновена, но възприема семейството, което я отглежда, като истински родители.

Една от каузите на неуморната бизнесдама е да инициира промени в закона за осиновяването. Тя търси цели 20 години рождените си родители и с помощта на адвокат Жанета Бюлейкова открива майка си Татяна Маринова. Така разбира, че има още две сестри и брат.

Днес Дони и Татяна са в прекрасни отношения - като дъщеря и майка.