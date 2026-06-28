ДРАМА в семейството на Даниела Рупецова: Баща й минал през ада заради лекарска грешка

Даниела Рупецова, която стана популярна с участието си в риалити формата „Ергенът”, рядко говори публично за семейството си и особено за своя баща.

Този път обаче тя направи изключение и сподели емоционална публикация за тежките изпитания, през които е преминал родителят й през последните месеци. По думите на Рупецова баща й е претърпял тежко счупване на раменната става, което дълго време не е било установено.



След три месеца рехабилитация и множество трудности се е наложила операция, извършена от д-р Балтов в болница „Сърце и мозък“. Даниела не скри възхищението си от лекаря, когото определя като „безкраен професионалист“. Риалити звездата отправи и специални благодарности към д-р Калоферов за човечното отношение и подкрепата по време на лечението. Към публикацията тя добави и актуална снимка на баща си, показвайки, че въпреки тежкия период той постепенно се възстановява.