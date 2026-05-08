Джена сънува Ванга

Фолкзвездата Джена сънувала новата си песен „Пази ви България", посветена на Ванга, пише Телеграф. Това е първият й проект със своя нов Канар бенд.

„Има песни, за които може много да се говори. „Пази ви България" е песен послание от обичаната петричка пророчица баба Ванга. Песен, която сънувах и знаех къде трябва да заснема и какво трябва да кажа чрез нея. Много чудеса се случиха в целия процес на създаване на песента! Неслучайно реших да ви я представя точно в днешния ден, защото това е песен, създадена с много емоция и любов към родината ни. Песен за надеждата за по-светли и спокойни дни. Честит празник на всички в този светъл ден и ви пожелавам вяра, храброст и нека бъдем горди Българи”, сподели певицата на премиерата.