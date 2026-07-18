Елизабет Кравец разпали страстите по бански

Елизабет Кравец показа как се наслаждава на лятото. Носителката на титлата "Мис България 2023" публикува серия от кадри от морето, на които позира по бански с резен диня в ръка и не скри доброто си настроение.

На кадрите Елизабет релаксира край плажа, наслаждава се на слънцето и вкусна храна, а усмивката не слиза от лицето й.

Кравец стана известна, след като спечели конкурса "Мис Варна", а по-късно и короната на "Мис България 2023". Родената в Украйна красавица живее в България от години и неведнъж е споделяла, че страната ни се е превърнала в неин дом.

Освен като модел, Елизабет се изявява и като инфлуенсър, а профилите й в социалните мрежи редовно привличат вниманието с кадри от пътувания, фотосесии и ежедневието й.