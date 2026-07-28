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Ергенът Евгени вдига щанги от дини

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HotArena.net
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Ергенът Евгени вдига щанги от дини

HotArena.net
161

Със забавно клипче от плажа развесели фенската си аудитория тези дни участникът в „Ергенът" Евгени Генчев, видя „България Днес". Досами водата пианистът вдига щанги, но вместо тежки стоманени дискове в двата им края са прикрепени... дини.

Хрумката на риалити героя е като мъжка реплика на плажната реклама с диня и „страст на кристали" и сегашния й римейк, в които обаче сочните червени любеници са символ на „забранения плод".

За широката публика е абсолютно непонятно откога участникът в сватбеното шоу се подвизава на морския бряг. В свое стори в социалките Генчев вече показа и други номерца от плажа - висок скок във въздуха „без засилка", но стоп-кадрите датират от май.

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