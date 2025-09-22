Ергенка залюби ново гадже

Култова ергенка заби гадже за милиони! Става въпрос за художничката Габриела Тодорова от четвърти сезон на любовното риалити. Изглежда красавицата не тъгува дълго, след като не срещна любовта в шоуто, и бързо се сдобива с топ ухажор, пише България Днес.

Новият на инфлуенсърката е запален фитнесджия - с тяло, за което много мъже биха му завидели. Мачото тренира всекидневно, а плътно до него е любимата му Габи. Двамата поддържат тонус с упражнения и перфектно съчетават страстта със здравословните навици.

Самата художничка има непоколебима воля, защото до скоро е тежала с 20 кг отгоре. С много усилия къдравелката смъква излишното и в момента е в уникална форма. Въпреки резултатите Габи не е „лъжица за всяка уста“.

Самата тя бе брутално отрязана от ергена Виктор Русинов. Това се случи пред очите на зрителите в един от първите епизоди на формата. Тогава мачото разби сърцето на брюнетката, като не я допусна напред под претекст, че му правела много комплименти, а той не обичал. Истината обаче се оказва малко по-различна.

„Първо - писала ми е преди, а много мразя такива натрапчиви момичета. Второ - знам, че е или е била онли-фенсърка. Голите й снимки са в гугъл. И третата причина - беше ми малко пълничка. Държа си на това. Не можах да й кажа тези неща в ефир и затова измислих някакво оправдание, за да не я обидя“, признава в интернет предаване Русинов.

Думите на мускулягата грам не трогват мацката, която е заслепена от новата си половинка. Двойката е нонстоп заедно, радвайки се на незабравими моменти. Двамата са като бисквитка, потопена в мляко - перфектната комбинация, от която просто да си оближеш пръстите. Вярна е максимата, че за правилния човек си перфектен такъв, какъвто си.