Нора Недкова се чувства виновна: Аз докарах Шермин в София!

Нора Недкова блокира в телефона си номера на Анна-Шермин, научи „Уикенд” от първа ръка.

Легендарната плеймейтка иска и да изтрие от съзнанието си всички спомени, в които присъства някогашната й приятелка.

„Тази госпожица вече не съществува за мен. Аз й помогнах да се премести от Дубай в София, запознах я със свои приятели, а накрая за благодарност получих от нея нож в гърба. Шермин не е хубав човек. В реалния живот се държи още по-скандално и безцеремонно, от това, което показа в „Ергенът: Любов в рая”, сподели пред „Уикенд” варненската красавица. И допълни, че винаги когато усети лицемерни хора в обкръжението си, прекъсва връзка с тях. 

 

 

 

